Afrique: Affaire Benalla - Une opposition décidée à abattre le chef de l'Etat

De l'extrême droite incarnée par le rassemblement national en passant par la droite classique de « les républicains » à la gauche avec le parti socialiste, « les communistes » et La France insoumise, l'objectif est le même : arriver à forcer le locataire de l'Elysée à descendre de son piédestal, et pourquoi pas de l'abatte politiquement. Durant ces quinze derniers jours, les députés de l'opposition ont mené une charge violente contre lui.

Les leaders de l'opposition, gauche et droite confondus sont maintenant vent debout contre le président Emmanuel Macron qui domine la scène politique française depuis un an. Ils ont trouvé dans cette affaire Benalla, l'occasion d'atteindre ce chef de l'Etat qu'ils n'ont jamais réussi à mettre véritablement en difficulté.

L'affaire Benalla en France prend des proportions qu'on imagine difficilement dans un pays à la démocratie balbutiante comme la nôtre. On se rend compte que, l'opposition pratiquement réduit à l'impuissance durant cette première année du quinquennat du président Emmanuel Macron est décidée à prendre sa revanche et veut pousser ce dernier à descendre dans l'arène pour mieux le condamner. Le chef de l'Etat a pris la mesure de la stratégie de cette coalition des oppositions qui veut l'abattre à tout prix.

