Madagascar: Zo Rakotoseheno - Emouvantes obsèques, hier

Aujourd'hui, nous ressentons un grand vide et son souvenir restera parmi nous. Profond respect chef Zo. Notons que lors des obsèques, on a remarqué la présence du président du Sénat Rivo Rakotovao ainsi que des parlementaires. Pour les œuvres accomplies, il a été élevé au grade de grand officier de l'ordre national.

Emouvantes obsèques d'un grand professionnel du monde de la presse malgache. Toujours est-il que Zo Rakotoseheno était un des piliers de notre journal, et il a accompagné la marche de notre quotidien durant 33 ans. Il fut d'abord journaliste économique avant de devenir Rédacteur en chef et Directeur de publication.

Les funérailles du sénateur, et non moins ancien Rédacteur en chef et Directeur de publication du quotidien Midi-Madagasikara, ont eu lieu hier, à Ilafy, non loin du Rova. Sa famille, ses proches amis et ses anciens collègues ont répondu présents.

