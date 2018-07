Madagascar: Augustin Andriamanoro - Des zones de pêche exclusives pour les petits pêcheurs

Le ministre Augustin Andriamananoro roule pour des zones de pêche exclusives pour les petits pêcheurs.

La mise en place de zones de pêche exclusives sur la bande littorale de Madagascar a fait l'objet d'une rencontre entre le nouveau ministre des Ressource Halieutiques et de la Pêche, Augustin Andrimananoro, les représentants du réseau «Mihari» et ceux de l'ONG Blue Ventures. Cette rencontre a vu également la présence de l'ambassadeur britannique Phil Boyle, et du représentant de l'ambassade d'Allemagne.

Face à la situation qui prévaut dans le pays, Hermany Emoantra, au nom des communautés des pêcheurs du pays, a demandé la mise en place de zones de pêche réservées aux petits pêcheurs, pour un meilleur équilibre entre la petite pêche et la pêche industrielle.

Ce président national de «Mihari» a ainsi souligné que « cela nous permettrait enfin de vivre en harmonie avec les chalutiers industriels, de freiner la dégradation des habitats marins de Madagascar et d'assurer une meilleure gestion des ressources marines ».

Commission mixte. En guise de réponse, le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche s'est engagé à soutenir l'adoption de deux décrets dans les prochaines semaines.

Il s'agit notamment de l'établissement du principe de zones de pêche exclusives ainsi que de la mise sur pied d'une commission mixte pour la définition de ces zones. Le ministre ainsi de souligner que « cela permettra une réglementation plus efficace et plus équitable des zones de pêche sur le plan économique, social et gouvernemental »