Maroc: Hausse du patrimoine financier des ménages en 2017

Elaboré conjointement par les autorités de régulation du système financier, ce rapport s'articule autour de quatre chapitres retraçant notamment les principaux développements macroéconomiques aux plans international et national ainsi que les risques associés et leurs incidences sur le système financier, la situation financière des agents non financiers, et leur aptitude à respecter leurs obligations financières vis-à-vis du système financier.

Par ailleurs, les placements des ménages en valeurs mobilières ont augmenté de 6,7% en 2017 avec un encours de 51 MMDH, dominé par les titres de propriété qui représentent 92% de l'encours, suivis des titres de créance privés et les titres d'Etat avec des parts respectives de 8% et 1%, souligne le rapport.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.