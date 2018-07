Madagascar: Athlétisme / Championnats toutes catégories - Mampitroatse et Heritiana imbattables

Habitués du podium, les athlètes multiples champions de Madagascar ont survolé la première journée de la compétition, hier, à Alarobia.

Pas de surprise. Les ténors ont confirmé leur statut de favoris hier lors de la première journée des Championnats de Madagascar toutes catégories au Stade d'Alarobia. Une fois de plus, l'athlète du Cospn de Boeny, Mampitroatse, a distancé ses adversaires dans la course de 10.000 m hommes.

En signant un chrono de 31'04", Mampitroatse a remporté son quatrième titre national. Petit de taille, le Majungais a survolé l'épreuve, laissant Hajanirina Andriamparany du Cosfa à la deuxième place, crédité d'un temps 31'42". Patrick Hervé complète le podium avec un temps de 35'56".9. « Ce sacre me conforte à un an des Jeux des îles de l'Océan Indien de Maurice. J'ai su gérer la course et cela à payer », a indiqué le champion de Madagascar.

Sur sa lancée, Mampitroatse vise le doublé dans la course du 5.000 m ce dimanche, où il devra encore défier ses adversaires. Dans l'épreuve du 1.500 m, Heritiana Rakotoarimanana du Cosfa s'est imposé facilement et remporte son 5e titre d'affilé. Il a bouclé la course en 4'03" devant son coéquipier Soazara Randrianantenaina (4'33").

Chez les dames au 10.000m, Sava Nirihaingo de Bambinos d'Itasy a été sacrée championne de Madagascar pour la première fois avec un chrono de 36'02", devant Oliva Rabemihoatra de la CNaPS, créditée de 40'57".

La tenante du titre, Nany, est actuellement en stage, laissant la voie libre à ses adversaires. Sava s'est imposée chez les jeunes. Marthe Ralisinirina de 3BF a triomphé au 1.500 m dames en 4'52".

En parallèle avec la tenue de cette première journée des sommets nationaux toutes catégories, les dirigeants sportifs au sein de la Fédération malgache d'athlétisme ont bénéficié de l'expérience d'Alain Smail, expert de la Fédération Internationale (IAAF), à travers une formation. Les autres gros calibres entrent en action ce week-end.