Madagascar: Protection de l'environnement - Des sacs en plastique solubles dans l'eau voient le jour.

Démonstration de la dissolution du sac dans de l'eau.

La découverte n'est pas malgache mais pourrait devenir, comme partout ailleurs dans le monde, une véritable révolution en matière de protection de l'environnement.

Des ingénieurs chiliens viennent de mettre au point et présenter publiquement, mardi 24 juillet dernier, des sacs en plastique dégradables en cinq minutes en étant solubles dans l'eau. Ces ingénieurs ont réussi l'exploit de ne pas utiliser du pétrole dans la fabrication de ces sacs, et d'utiliser, à la place, du calcaire. Le pétrole, matière de base utilisée dans la fabrication du plastique, est ainsi complètement exclu de ce procédé innovant. « La grande différence entre le plastique traditionnel et le nôtre est que le premier va rester entre 150 et 500 ans dans la nature et le nôtre seulement cinq minutes. On décide quand on le détruit », a affirmé Roberto Astete, directeur de l'entreprise chilienne qui fabrique ces sacs, lors d'une conférence de presse à Santiago, capitale chilienne. « Ce produit est un dérivé de roche calcaire qui n'a pas d'impact sur l'environnement », ajoute-t-il.

Même prix, même mode de fabrication. Outre le sac en plastique classique soluble dans l'eau froide, les chercheurs chiliens ont également mis au point un sac en toile réutilisable, plus résistant et soluble dans de l'eau chaude. La solution obtenue, après dissolution des sacs, est parfaitement comestible et n'a pas d'effet nocif pour l'organisme humain.

L'entreprise qui commercialise ces sacs nouvelle génération compte le faire dans trois mois au Chili. Selon les chercheurs qui ont mis au point ces sacs solubles dans l'eau, il n'y a pas de grande différence entre le coût et le mode de fabrication du produit et celui des sacs en plastique traditionnels. Pour opter pour le sac soluble dans l'eau, les fabricants n'auront qu'à changer la formule. Le reste du processus de fabrication demeure inchangé.