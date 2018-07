Maroc: Le MSP appelle l'armée algérienne à cesser son implication dans les présidentielles

Et d'ajouter qu'il n'appellera pas l'armée à intervenir dans l'opération électorale, mais à donner des garanties pour contribuer à la transition et au consensus politique, en vue de sortir de l'état d'«immixion continue de l'armée ».

Dans ce qui semble être une réponse au président du MSP, Abderrazak Mokri, qui l'a exhorté à intervenir pour organiser la transition démocratique, le chef de l'état-major a souligné que l'armée ne s'écartera pas de ses missions constitutionnelles. «L'une des mauvaises pratiques, voire étranges, irrationnelles et inacceptables, à la veille de chaque rendez-vous électoral... certaines personnes et parties s'éloignent volontairement de l'exercice politique», déclare le chef de l'état-major.

En Algérie, les appels à assurer une politique saine sans l'intervention de l'armée se suivent et se ressemblent. La dernière en date émane du dirigeant du principal parti islamiste, Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazzak Makri. Il a, dans ce sens et sans ambage, appelé l'homme fort de la nomenklatura militaire algérienne, le général de corps d'armée Gaid Salah, qui occupe également le poste de vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, à cesser toute ingérence dans la vie politique de son pays.

