Madagascar: HVM - Démission de Rivo Rakotovao, candidature de Rajaonarimampianina

Candidature confirmée. Malgré le fait que Hery Rajaonarimampianina n'ait pas encore officiellement annoncé sa candidature, la décision prise hier par le président du HVM fait croire qu'il sera présent dans la course à la Magistrature Suprême du pays. Autrement dit, la décision de Rivo Rakotovao, prématurée soit-elle, lève les doutes et le suspense sur la candidature de l'actuel locataire d'Iavoloha à sa propre succession.

La conformité à ces dispositions constitutionnelles est la seule explication de la décision prise hier par le président du Sénat, non moins président national du parti HVM. En effet, Rivo Rakotovao a démissionné de la présidence du parti au pouvoir. L'annonce a été faite au Carlton à Anosy devant un parterre des dirigeants et des parlementaires de cette formation politique, dont entre autres le député élu à Antalaha, Laisoa Jean Pierre, dit Jaovato.

