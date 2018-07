Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - Elgeco Plus et Uscafoot en quarts !

Elgeco Plus a réussi une très bonne opération en prenant sa revanche sur TAM Port Bergé.

Les premiers matches des huitièmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar ont offert, hier, leur première surprise avec la défaite de JET Mada devant Uscafoot qui évoluait dans son jardin, mais pas forcément devant son public.

Coup dur pour JET Mada qui, une semaine après son élimination en ligue des champions, subit son second revers en Telma Coupe de Madagascar devant des tribunes assez garnies de Mahamasina.

Tir vicieux. La saison prend ainsi fin pour Tsito et ses amis, et ce n'est pas faute d'avoir tout tenté pour essayer de revenir au score puisque l'Uscafoot a marqué l'unique but de la rencontre sur un puissant tir vicieux de 30m de Marco, que le gardien international Joma relâcha. On jouait à peine la demi-heure de jeu.

JET Mada avait donc une bonne heure pour niveler le score mais ni Carlos, ni Tsito et encore moins Feldman, qui faisait son entrée à la 55èmn, n'ont réussi à trouver la faille devant une défense qui dégageait à tout vent.

Pire et alors qu'il restait 20mn, les joueurs de la Commune d'Antananarivo se mirent à jouer le temps sans que l'arbitre ne daigna réagir. Et logiquement, les protégés de Gégé Bosco se qualifiaient pour les quarts aux côtés d'Elgeco Plus.

Prometteur Tia Kitra-Adema. Ce dernier s'était également qualifié face au TAM Port Bergé sur le score de 2 buts à 1, prenant ainsi sa revanche lors de la défaite en Ligue des Champions.

Bonnard ajustait une tête victorieuse dès la 14èmn mais TAM Port Bergé parvenait à égaliser au retour des vestiaires (54è). Mais l'euphorie de ce dernier retomba aussitôt puisque Dino, sur un coup franc pourtant excentré, marquait le second but seulement 2mn après le but de Port Bergé, qui laissait tout de même une très bonne impression.

Autant dire que ce TAM la a de solides arguments pour faire partie des clubs qui montent et pour tenir tête aux supposées grosses cylindrées.

Les autres matches des quarts de finale se jouent ce jour, avec l'affiche CNaPS Sport - Racing Soma Beach à Vontovorona à partir de 14h ; et demain avec un très prometteur Tia Kitra - AS Adema à Toamasina, mais sur un autre terrain puisque le stade municipal est actuellement sous les eaux.

On aura aussi à l'œil le choc de ces huitièmes entre l'Ajesaia et le COSFA à Tsiroanomandidy ,

sans parler du derby d'Ambatondrazaka opposant le Voromahery au HZAM.