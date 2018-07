Ile Maurice: Asvin Bhoyroo, la désillusion

Il a dénoncé des limiers de l'Adsu, des surveillants de prison mais aussi... .un ancien Attorney General à qui il aurait donné la somme de Rs 250 000 pour que ce dernier intercède en sa faveur auprès du magistrat devant lui donner une caution. C'est ce que Siddick Islam aurait dit devant la Commission drogue. Mais ses dires auraient aussi permis à la Commission d'établir un lien entre Khalill Ramoly, le policier Goolamgouse, Nasera Vravra, Jalill-Ur-Rahman Baccar, l'oncle de celle-ci qui est aussi l'épouse de Siddick Islam et Shahebzada Azaree. La Commission demande à ce que ces personnes soient sous surveillance et soumises à des enquêtes.

