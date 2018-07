Congo-Kinshasa: La majorité remet en cause l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

« C'est une déclaration qui dénote d'une stupeur, voire d'une peur, d'un adversaire qui pourtant ne songe qu'à faire un combat loyal. Techniquement, c'est une dérive ou une ignorance grave du droit constitutionnel. Jean-Pierre Bemba dispose de tous ses droits constitutionnels au regard du l'article 62 de la Constitution. Il n'a jamais été condamné sur base de l'article 10 à une des infractions citées par la loi électorale. Il est malheureux de confondre la subornation des témoins avec l'infraction de corruption qui est prévue par l'article 145 de la Constitution. Confondre ça, c'est inadmissible parce que cela relève de l'analogie et tout étudiant moyen de droit pénal ne peut pas commettre cette confusion malheureuse et malveillante », a souligné le sénateur Jacques Djoli.

Alain-André Atundu n'hésite pas à remettre en cause l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba et pointe du doigt la condamnation de l'ex-vice-président dans une affaire de subornation de témoin. Une décision de la CPI qui le disqualifie, selon le porte-parole de la majorité.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.