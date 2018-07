Guinée: Conakry - La gendarmerie de Nongo "tente d'étouffer" une affaire de criminalité

De nos jours certains mariages sont devenus une option de guerre entre les futurs coépouses .C'est le cas de Mabinty Balde Guinéenne d'origine et Issam Award, un jeune ressortissant du Ruban vivant en République de la Guinée Conakry depuis plusieurs années.

Selon les témoins à la gendarmerie de Nongo dans la commune de Ratoma où se trouve l'affaire, le libanais serait divorcer avec sa première femme après trois ans de foyer conjugale.

Suite à cette situation plonge Issam Award, dans un autre projet de mariage avec Mabinty Barry, ces deux prétendant devraient célébrés leur mariage le 22 juillet 2018. Une date qui serait finalement renvoyé au 16 septembre 2018 à cause des troubles sociopolitique que traverse le pays, sur tout la crise liée au prix du litre du carburant à la pompe à 10mille francs Guinéen.

Pour la matérialisation de ce mariage, la première femme divorcée avec le libanais décide de mettre fin à la vie de la future.

C'est ainsi le jeudi dernier, accompagné de deux jeunes garçons et de ses jeunes sœurs, ont fait irruption musclée dans la maison privée de Mabinty pour accomplir sa mission. Mais grâce à la vigilance des voisins et aide de Dieu, Mabinty à achoppé de justesse de ce crime qui devrait mettre fin à sa vie. Expliquant les circonstances du film elle dira, "Ils sont venus au nombre de 5, nous surprendre à la maison. Je revenais de la douche avec une serviette sur moi et ils se sont jetés sur moi avec des lames et des petits couteaux. Ils s'en sont pris à mon corps. Ils l'ont déchiré un peu partout. C'est ainsi que ma jeune sœur a appelé au secours et les gens sont venus nous séparer. Je suis blessé et tout le corps me fait mal".

Ensuite, la première femme qui se fait appelée Mimi a été déposée à la gendarmerie de Nongo et Mabinty est transportée dans un l'hôpital de la place pour les premiers soins.

Mimi et Mabinty sont ont été transférées à la gendarmerie de Kaporo, déclarée compétente pour transférer l'affaire à la justice.

Toutes nos tentatives pour avoir la version de l'incriminée dans cette affaire sont restées vaines car protégée par les gendarmes. ont pouvait entendre, "Je n'ai pas accompli ma mission, je voulais en finir avec elle".

Le libanais en question est en train de se battre pour ne pas que l'affaire soit transférées à la maison centrale de Conakry avant leurs auditions. Il se bat pour corrompre les gendarmes afin que l'affaire soit réglée à l'amiable.

Selon certaines informations recueillies sur place, le libanais n'aurait pas marié la fille. Cette dernière aurait plutôt fait un enfant pour l'homme.

