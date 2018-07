Afrique: MC Alger - TP Mazembe - Propos d'avant match

Bernard Casoni (entraîneur du MC Alger)

« La défaite du match aller fait très mal. Mais cela fait partie de la loi du football. Au-delà du résultat, nous avons été bons surtout dans le contenu. Il est évident que si on se montre plus efficace qu'au match aller à Lubumbashi, on aura plus de chance de gagner le match. Pour s'imposer, il faut marquer et pour le faire, il faut être juste dans le dernier geste. Au-delà du fait que le TP Mazembe est une grande équipe, ce qui me fascine c'est cette capacité de rester patient et de ne jamais se désunir. L'équipe congolaise est restée au match aller, fidèle à son style jeu jusqu'au but libérateur, même si ce but est intervenu plus sur des fautes individuelles de notre part qu'autre chose.Le match contre le TPM ne sera pas décisif puisqu'il restera encore deux autres affiches. Moi, je me focalise sur mon équipe et son parcours et non pas sur le résultat de l'ESS ou Difaâ El Jadida. On sait que si on gagne nos matches on passera en quart de finale ».

Pamphile Mihayo Kazembe (entraîneur du TP Mazembe)

« On a neuf points. Certes, on est dans une bonne position mais on veut gagner ici pour assurer notre qualification. Lors du match aller à Lubumbashi, mes joueurs étaient traumatisés et tétanisés par les enjeux et par cette peur de mal faire. On avait la pression du public mais on a su grâce à notre détermination à battre le Mouloudia dans les ultimes minutes grâce aussi à des changements gagnants. On sait que le Mouloudia comme les clubs maghrébins veut marquer en début de match. A nous donc de redoubler de vigilance pour éviter de se faire piéger en début de partie. On sait aussi que le club algérois est une excellente équipe qui joue bien en bloc. Ça n'a pas été simple au match aller. Mais on saura mettre un plan tactique pour contrecarrer cette excellente équipe. Le match de dimanche sera différent de celui contre le Difaâ El Jadida ».