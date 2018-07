Ile Maurice: Paul Bérenger - «Les démissions sont de la poudre aux yeux»

Chez Willy William les courants latinos et africains se réunissent dans le plaisir de frénésies… Plus »

Jusqu'à présent, rien n'a été fait en ce qui concerne ces dossiers. De plus, il estime que les députés de la majorité ne vont pas tarder à dénigrer Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs.

Quant à Sanjeev Teeluckdharry, l'ancien Leader de l'Opposition a rappelé qu'en juillet 2017, il avait demandé à ce qu'il démissionne suite à son passage devant Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs. Cependant, il pense toujours que ces démissions sont de la poudre aux yeux et que rien ne sera fait. «Pravind Jugnauth a mis en place un comité interministériel pour mettre le rapport en œuvre» a-t-il dit, rappelant dans la foulée qu'il préside déjà un comité similaire sur l'industrie sucrière et un autre sur la réforme électorale.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.