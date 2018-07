Congo-Brazzaville: Norme ITIE - Le Congo en sursis de dix-huit mois

Depuis mars 2017, le Congo s'est doté d'un nouveau code sur la transparence qui promeut les principales exigences ITIE dans la législation nationale, y compris celles portant sur la transparence des contrats, la participation de l'Etat, le rapportage sur le cost oil, les revenus et les dépenses de la compagnie pétrolière nationale, les procédures d'audit et de rapprochement des recettes gouvernementales, la transparence de l'affectation des ressources et dépenses hors budget, etc.

Le Conseil d'administration (CA) de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ( ITIE) qui s'est réuni les 28 et 29 juin à Berlin, en Allemagne, a accordé une échéance supplémentaire au Congo pour lui permettre de satisfaire aux exigences concernant l'engagement de la société civile en lien au point 1.3 de la norme ITIE et la gouvernance du groupe multipartite.

