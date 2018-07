Afrique: Coupe du monde Russie 2018 - Ahmad Ahmad tire la sonnette d'alarme !

Le président de la Confédération africaine de football a récemment ouvert solennellement à Rabat, Maroc, la Conférence d'évaluation de la participation des équipes africaines à la Coupe du monde de la Fifa Russie 2018 en présence des représentants techniques et de management, d'experts, joueurs et légendes et les deux vice-présidents de la CAF, M.Pinnick ( Nigeria) et M Lekjaâ ( Maroc), le président de la Commission d'arbitrage, Suleiman Wabiri, les présidents des cinq représentants africains en Russie 2018 et une forte présence des représentants des médias africains.

Chaque délégation, disposant d'un temps de parole équitable, a présenté les analyses techniques et sportives, le bilan et les statistiques de sa participation en mettant en valeur les points forts et les faiblesses constatées lors des quinze matches livrés par les Africains.

Changer radicalement !

La conférence a été ouverte par le président de la Fédération royale marocaine de football, association hôte de ce forum qui a rappelé combien il était heureux que le Maroc abrite une telle session d'études et d'analyse.

Le président de la CAF, M. Ahmad, lui a succédé avec un important discours introductif aux travaux au cours duquel il s'est attardé sur le bilan mitigé de la participation africaine à ce rendez-vous mondial et la nécessité,après analyse et bilan, de changer le cours de nos actions de préparation lors des ces rendez-vous mondiaux. Les travaux devraient continuer sur un tempo technique aujourd'hui au cours de ce forum de la CAF.