Afrique: Ligue des Champions - Le TP Mazembe plutôt détendu, mais déterminé

Un point suffira aux Corbeaux de Lubumbashi, en déplacement sur la pelouse de leur dauphin, le MC Alger, dans le groupe B. Ce samedi le TP Mazembe peut valider son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions en cas de résultat positif.

En effet, le TP Mazembe occupe la première place du groupe avec un total de 9 points suivi de son dauphin, le MC Alger. Pour le moment le club congolais est le seul à avoir réalisé un sans-faute dans cette Ligue des Champions. Sa victoire à Lubumbashi a été laborieuse, acquise en toute fin de rencontre sur un but du remplaçant Elia Meschack. Mais ce soir la partie ne s'annonce pas facile pour les Corbeaux qui s'étaient imposés sur le fil à domicile (1-0). Le MCA a été rejoint au classement par l'ES Sétif vendredi et les hommes de Bernard Casoni chercheront forcément à l'emporter pour se donner un peu d'air à la 2e place.

Pour y avoir disputé la finale aller de la C2 en 2016, Pamphile Mihayo connaît par cœur la pression du public au stade Moustapha Tchaker de Blida. « Ce sera un autre match ce samedi. Toute l'équipe va bien et reste unie pour un objectif précis. C'est avec beaucoup de respect que nous nous présenterons devant le MC d'Alger. Nous avons beaucoup bataillé au match aller et grâce à Dieu, la victoire était avec nous. Je retiens de notre adversaire, un très bon bloc équipe, de l'intensité dans son jeu et aussi l'habilité avec ballon. Pour cette rencontre, c'est une autre équipe pour un autre match et je crois qu'on s'en sortira avec au moins un point. Si nous voulons atteindre notre mission face au Mouloudia, on sait qu'au Maghreb, il ne faut pas encaisser un but tôt dans le match. »

Quant à Arsène Zola: « Nous sommes en Algérie pour faire notre match. La victoire de Lubumbashi est à oublier. Mes coéquipiers et moi sommes prêts à affronter le MC d'Alger que nous respectons. Tous les matchs pour nous sont des finales... »