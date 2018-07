Cote d'Ivoire: Fichiers pour les concours administratifs 2018 - Saisir les structures adéquates

Face aux actions des démarcheurs, et des margouillats, il s'agit d'une action citoyenne pour inciter tous les candidats éventuels à saisir les structures adéquates , et éviter les agissements de ces intermédiaires, qui jettent le discrédit sur les concours administratifs, offrant des tentations de fraude et d'injustice, en abusant des candidats et de leurs parents.

La maîtrise et le contrôle des circuits et informations sur ces visuels, devraient permettre de lutter contre les fraudes avérées ou non, et surtout assurer une égalité de chances à toutes et tous.

COMMENT SINSCRIRE CONCOURS 2018

/BAT A4 CHRONOGRAMME 2018

BAT A4_COURS DE PREPARATIONS

BAT A4 COURS DE PREPARATIONS