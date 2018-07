Togo: Les Sentinelles du Peuple prêts pour l'après 31 Juillet

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Rappelant une nouvelle fois leur disponibilité républicaine et patriotique à collaborer à tout moment avec le Gouvernement « afin que toutes les populations soient sensibilisées sur la notion de paix jusqu'à ce quelles n'en deviennent artisans », Les Sentinelles du Peuple « condamnent tous propos de haine, d'intimidations et qui font l'apologie de la violence sur les réseaux sociaux ».

Se tournant vers les pouvoirs publics, M. Adjanla et ses camarades « invitent humblement, les autorités en charge de la sécurité et de la protection civile des Togolais à prendre, comme toujours, les mesures requises pour dissuader les fauteurs de troubles ou tous groupes organisés qui se prépareraient à semer du chaos dans le pays ou à adopter des comportements peu orthodoxes susceptibles de troubler la tranquillité de nos paisibles concitoyens ou de mettre en péril leur existence ».

Pour l'occasion, « Les Sentinelles du Peuple rassurent tous les Togolais de leur disponibilité et d'engagement citoyen pour la veille citoyenne à œuvrer à leurs côtés et en collaboration avec les autorités locales pour contribuer à la paix et au bon vivre ensemble dans leurs différents quartiers. Et ceci pour leur permettre de pouvoir vaquer librement à leurs occupations ».

