Togo: Les Sentinelles de la République s'attendent à « une réalité probablement nouvelle » au Togo

En tout cas, s'en convainquent Les Sentinelles du République, « au soir du 31 Juillet 2018, notre pays, le Togo, fera sans nul doute face à une réalité probablement nouvelle. Le temps de la responsabilité aura donc sonné pour les milliers de jeunes que nous sommes ». Elle en appelle donc « par voie de conséquence », la jeunesse togolaise à « rester mobilisée et prête à répondre de la mission de la majorité et de l'espoir » qu'elle représente.

Dans un document dont copie a été envoyée à notre rédaction, l'association dont Gérald Adodo Akoumey en est le Coordonnateur Général dit espérer « que l'intérêt supérieur du Togo et de son avenir sera pris en compte ». Elle en rappelle dès lors à la CEDEAO et aux facilitateurs dont elle salue les efforts et la disponibilité que « le peuple togolais aujourd'hui debout et la jeunesse en particulier aspirent à voir les réformes constitutionnelles et institutionnelles être opérées prioritairement ».

