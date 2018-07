Ile Maurice: Xavier Duval - «Perna confiance ni are l'Anti Drug Smuggling Unit ni are Commissaire de police»

Xavier Duval a longuement commenté le rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Le leader de l'Opposition s'est attardé sur la partie du rapport où Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs parlent de la force policière et de la répression. C'était lors de la conférence de presse du PMSD ce samedi 28 juillet.

La fuite de Lutcheegadoo, des fuites d'informations quant au témoin mystère, manque d'efficacité... Xavier Duval s'est appuyé sur le rapport de la commission d'enquête sur la drogue pour fustiger la police. «Même le bureau du Commissaire de police n'est pas digne de confiance» a-t-il précisé.

Pour soutenir ce qu'il dit, il a cité l'incapacité de la police à combattre la drogue. Selon lui, les cas d'overdose sont en augmentation et le gouvernement est impuissant. Mais il n'y a pas que cela. Le nombre de cas de vols est croissant. «La police est politisée et est gangrénée par la mafia. Qui fera l'enquête sur la police et les avocats? Perna confiance ni are l'Anti Drug Smuggling Unit ni are Commissaire de police» a-t-il fait savoir. Pour le leader de l'opposition, cela doit être confié à des juges et non à la police elle-même.

Xavier Duval a aussi parlé des moyens utilisés par la police pour combattre la drogue. «J'avais posé une question sur le fait que les consommateurs de cannabis étaient emprisonnés à tour de bras. Ce rapport prend le ministre mentor à contre-pied» a déclaré le leader du PMSD.

En ce qui concerne les démissions au sein du gouvernement, il avance que Pravind Jugnauth a nommé Roubina Jadoo-Jaunbocus comme ministre après son passage devant la commission, signe qu'il est «tombé bien bas.» D'ailleurs, pour lui, c'est un affront au travail de la commission.