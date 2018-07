Algérie: Ressortissants algériens retenus en Russie - Les précisions du Porte parole du MAE

ALGER - Vingt-neuf ressortissants algériens, qui ont effectué le déplacement en Russie dans le cadre de la coupe du monde et qui ont tenté de franchir illégalement les frontières de ce pays se trouvent actuellement dans des centres de rétention, a indiqué vendredi le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Cherif.

En réponse à une question de l'APS au sujet des informations selon lesquelles nombre de ressortissants algériens seraient en détention en Russie, le Porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères, Abdelaziz Benali Cherif a précisé "qu'il s'agit de 29 ressortissants algériens qui ont effectué le déplacement en Russie dans le cadre de la coupe du monde et qui ont depuis tenté de rejoindre clandestinement d'autres pays frontaliers de la Russie notamment la Finlande, l'Ukraine et la Biélorussie".

"Ces ressortissants ont fait l'objet d'arrestations par les autorités russes pour tentative de franchissement illégal des frontières de la Fédération de Russie" (Benali Cherif)

Il a expliqué, que selon les autorités russes, " cette situation concerne des centaines de ressortissants d'autres nationalités et le nombre des ressortissants algériens est de loin inférieur à celui des ressortissants des autres pays notamment arabes et africains".

Le Porte-parole du MAE a affirmé "que les ressortissants algériens se trouvent actuellement dans des centres de rétention et non des centres pénitentiaires à Saint-Pétersbourg, Kyborg, Kalingrad, Belgograd et en Biélorussie".

Il a cependant assuré que depuis leur arrestation, l'Ambassade d'Algérie à Moscou et ses services consulaires n'ont ménagé aucun effort pour suivre la situation de nos ressortissants.

Il a notamment affirmé que les représentations diplomatiques algériennes en Russie ont agi "en prenant contact directement avec certains d'entre eux et avec certaines de leurs familles en entreprenant les démarches nécessaires auprès des autorités russes à plusieurs niveaux pour s'enquérir de leur nombre exact, des lieux et des conditions de leur rétention, de s'assurer du traitement qui leur est réservé et enfin pour examiner les modalités d'assistance et de règlement prompt de leurs situations en vue du raccourcissement des délais de leur rétention provisoire. L'objectif de ces actions, selon Benali Cherif "étant leur rapatriement en Algérie dans les meilleurs délais, une fois les procédures administratives et d'identification accomplies".

"L'Ambassade d'Algérie et les services centraux du ministère des affaires étrangères demeurent mobilisés pour suivre avec toute l'attention requise, la situation jusqu'à son dénouement par le rapatriement rapide et sans délai de tous nos ressortissants" (Benali Cherif)