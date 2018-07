Afrique: Ligue des Champions - L'Etoile du Sahel première qualifiée pour les quarts

Il aura seulement fallu attendre la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions pour connaître le premier qualifié pour les quarts de finale.

L'Etoile Sportive du Sahel a décroché vendredi le premier billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Grâce à une victoire tranquille face aux swazis de Mbabane Swallows, les étoilés ne peuvent plus perdre l'une des deux premières places du groupe D.

Les joueurs de Chiheb Ellili se sont imposés sur le score de deux buts à zéro. Malgré une domination nette, les étoilés n'ont pu inscrire que deux buts avec en plus un poteau de Maher Hannachi et un penalty raté en fin de première période par Alaya Brigui. Maher Hannachi a inscrit la première réalisation des étoilés à la 21ème minute après une superbe ouverture de Karim Aouadhi avant que Slim Ben Belgacem ne double la marque à la 89ème minute. Les joueurs swazis, et malgré une grosse infériorité technique, se sont offert deux belles opportunités pour revenir à la marque, mais Achraf Kerir était présent et concentré à chaque fois.

A deux journées de la fin des Poules, l'Etoile du Sahel a validé son billet dans le groupe D de la Ligue des Champions. Disposant de 5 points d'avance sur Primeiro de Agosto qui a battu Zesco (2-1) un peu plus tôt, et 6 sur leur adversaire du jour et avec aussi un bilan des confrontations directes favorable les coéquipiers de Maher Hannachi assurent la qualification. Ils deviennent ainsi les premiers à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine.