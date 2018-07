Afrique: Ligue des Champions - Programme de ce samedi avec un alléchant WAC-Horoya et MC Alger-TP Mazembe

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Mamelodi Sundowns 2-1 AS Togo-Port (Groupe C)

Ce samedi, l'Espérance Tunis et le TP Mazembe peuvent imiter l'Etoile du Sahel en décrochant leur billet pour le prochaine tour de la Ligue des Champions africaine. Un point suffira aux Corbeaux de Lubumbashi, en déplacement sur la pelouse de leur dauphin, le MC Alger, dans le groupe B. Pour l'EST, c'est plus compliqué dans la poule A et il faudra s'imposer en Ouganda contre Kampala tout en espérant qu'Al Ahly batte Township Rollers. Dans un groupe C très serré, l'affiche WAC Casablanca - Horoya AC permettra au vainqueur de se détacher en tête.

