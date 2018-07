Afrique du Nord: La situation d'une quarantaine de migrants s'aggrave...

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

«Le Ftdes condamne les politiques inhumaines des pays de l'UE qui refusent d'assumer la responsabilité juridique et humanitaire des migrants en situation irrégulière et des opérations de sauvetage en mer, ce qui a entraîné la mort de centaines de personnes depuis le début de l'année.

De leur côté, plusieurs associations et organisations non gouvernementales appellent le gouvernement à réagir face à cette situation «inhumaine» et qui perdure sans aucune intervention gouvernementale. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (Ftdes) a publié un communiqué dans lequel il exhorte les autorités tunisiennes à «accepter exceptionnellement» d'accueillir les 40 migrants bloqués afin qu'ils jouissent du suivi médical nécessaire et a fustigé les politiques européennes qui ne respectent pas les conventions internationales ratifiées pour le secours des personnes en détresse.

Ils sont au nombre de 40, venus de l'Afrique subsaharienne, dont deux femmes enceintes. Depuis quelques jours, le navire qui a accosté à Zarzis se trouve bloqué devant le port. Après le refus des autorités maltaises et italiennes de l'accueillir, le bateau des migrants clandestins avait mis le cap sur la Tunisie. En rade dans la ville du Sud, les migrants, qui se trouvent à bord de l'embarcation, peinent à survivre et leur situation sanitaire s'aggrave selon des sources informées.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.