Sénégal: Des orages et pluies attendus sur le Sud, le Centre et l'Est

Dakar — Des orages et pluies d'intensité variable devraient toucher les régions Sud et par endroits, le Centre et l'Est durant cet après-midi et la nuit de samedi à dimanche, selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dimanche matin, le ciel sera nuageux, et des pluies faibles par endroits sont attendues sur le littoral.

"Le temps chaud persistera sur la quasi-totalité du territoire avec des températures journalières qui atteindront des pics de 37 à 38°C

sur les régions Nord-est (Matam, Linguère, Podor). Sur le reste du pays, les températures varieront entre 29 à 30°C sur la Côte et

32 à 35°C sur les localités Centre et Sud."

L'ANACIM s'attend à des visibilités "globalement bonnes", et des vents d'intensité faible à modéré, qui seront de secteur ouest à sud-ouest.