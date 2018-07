Cote d'Ivoire: 4e congrès du Front populaire ivoirien - Affi appelle à la constitution d'une alliance populaire

Outre les militants qui ont effectué nombreux le déplacement, plusieurs délégations issues d'autres partis politiques nationaux et sous- régionaux ont apporté leur soutien au front populaire ivoirien, à l'occasion de ce 4e congrès ordinaire. Il s'agit notamment du Pdci-Rda, de l'Union républicaine pour la démocratie (Urd), le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (Pnds), le parti social-démocrate (Psd) du Bénin.

Tout en invitant les congressistes à faire des propositions concrètes pour faire avancer le parti. Avant lui, Achille Gnaoré, président des parlements et agoras de Côte d'Ivoire, Me Blé Madeleine, membre de l'alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, Jacob Atta Kouakou de Lider, ont tous exhorté le président statutaire du Fpi à travailler à mettre fin à la crise qui secoue le parti. Ils ont aussi appelé les militants, en particulier les frondeurs, à rejoindre le camp Affi N'Guessan. Qui, dira Achille Gnaoré, « est dans la vérité ».

« Le temps n'est plus aux hésitations. Il faut savoir être à la mesure et à la hauteur du temps. C'est pourquoi, j'en appelle solennellement et urgemment à la constitution d'une alliance populaire ». Tel est, en substance, l'appel lancé hier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien (Fpi), qui s'est tenu au palais des sports de Treichville, par Pascal Affi N'Guessan, président du parti.

