Afrique: Hépatite - moins d'une personne atteinte sur 10 connaît son statut (OMS)

Dakar — Moins d'une personne atteinte d'hépatite sur 10 connaît son statut, tandis que moins de 10% de ceux qui connaissent leur statut reçoivent un traitement approprié, indique le site d'information ONU Info.

La publication indique que la révélation a été faite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite.

Elle indique que selon l'OMS, "des millions de personnes à travers le monde sont infectées par l'hépatite virale sans le savoir et sans recevoir de traitement".

Dans le monde, 325 millions de personnes sont touchées par les hépatites virales B et C. "Elles comptent parmi les causes premières du cancer du foie, qui entraîne 1,34 million de décès chaque année", précise l'OMS dans un communiqué.

Selon l'agence onusienne, les hépatites B et C sont des "infections chroniques qui peuvent rester asymptomatiques pendant de longues périodes - parfois des années, voire des décennies".

Elle souligne qu'un traitement et un dépistage rapides des hépatites virales B et C pourraient sauver des vies.

"Au moins 60% des cas de cancer du foie sont dus à un dépistage et un traitement tardifs de ces affections. La faible couverture du dépistage et des traitements est la principale lacune à combler pour atteindre les objectifs mondiaux d'élimination d'ici à 2030".

"Agir contre l'hépatite : dépister, traiter" est le message qu'a choisi de lancer l'OMS, à l'occasion de la Journée mondiale contre cette maladie, célébrée le 28 juillet.

L'OMS incite les diverses manifestations et les activités organisées à l'occasion de la Journée se fixer des objectifs visant à "développer les services de prévention, de dépistage, de traitement et de soins de l'hépatite", "présenter les meilleures pratiques et promouvoir la couverture universelle des services de santé" et "améliorer les partenariats et le financement dans la lutte contre l'hépatite virale.