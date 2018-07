Algérie: JAJ-2018/Tennis algérien - "Satisfait des résultats obtenus par nos jeunes"

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Ce tournoi a regroupé 57 joueurs (32 garçons et 25 filles) représentant 18 pays. L'Algérie y a participé avec 8 athlètes (4 garçons et autant en filles).

"Les meilleurs joueurs africains ont pris part à ce rendez-vous. Le niveau technique a été très élevé et les scores étaient serrés à partir des huitièmes de finale. Presque tous les joueurs se connaissent puisqu'ils s'affrontent souvent dans les tournois internationaux juniors et lors des championnats d'Afrique", a ajouté Benhabiles.

"Je suis très satisfait de nos résultats. On aurait pu remporter plus de médailles mais je pense qu'avec ce bilan, l'objectif est atteint", s'est réjoui Benhabiles dans une déclaration à l'APS.

Alger — L'entraîneur national des U15 et U18, Tarik Benhabiles, s'est dit "satisfait" des trois médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze) décrochées par les jeunes Algériens lors du tournoi de tennis, disputé à Bachdjarrah (23-27 juillet) dans le cadre des 3es Jeux africains de la jeunesse d'Alger (JAJ-2018).

