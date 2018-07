Algérie: Skikda - Collecte de plus de 7.500 poches de sang (1er semestre 2018)

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Évoquant la dotation de la banque du sang locale de groupes sanguins rares, il a précisé que le centre de sang de wilaya dispose de "donneurs permanents porteurs de rhésus rares" et œuvre à constituer un stock de ce sang révélant qu'en cas de besoin, "le centre fait appel à ces donneurs qui ont toujours répondu présents". Le même responsable a attesté que les collectivités locales, la sûreté nationale et la protection civile, aux côtés des bénévoles de toutes les communes de la wilaya et des fidèles constituent "le réservoir" du centre de sang de wilaya.

Il a déclaré que ces quantités collectées sont "suffisantes" pour alimenter les structures de santé de Skikda et répondent aux besoins en cette matière précieuse. M. Dardeche rappelant que pas moins de 15.289 poches de sang ont été collectées en 2017 grâce notamment aux équipes mobiles, a relevé qu'aux premiers six mois de l'année en cours, ces équipes mobiles de collecte de sang ont effectué 42 sorties à travers les grandes cités de Skikda.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.