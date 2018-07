Afrique: Mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'énergie - Les USA apportent leur expertise au sénégal

« L'objet de la convention c'est de nous permettre de partager avec l'association des régulateurs américains des meilleures pratiques pour toutes ces innovations technologiques mais également pour cette construction de marché électrique au niveau de notre région», a fait savoir Ibrahima Amadou Sarr, président du Crse. Ce protocole vient à un moment décisif dans la marche de la commission de régulation du secteur de l'électricité. «Aujourd'hui, au Sénégal, on est en train de vivre une véritable transition énergétique. De plus en plus, on assiste à des défis nouveaux. Le mix énergétique se diversifie avec l'introduction des énergies renouvelables.

L es Etats-Unis ont décidé d'apporter leur expertise au Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'énergie. A cet effet, la commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse), la commission des services publics et des transports de l'Etat de Washington (Utc), et l'Association nationale des commissions chargées de la réglementation des services publics (Naruc au Usa), ont paraphé hier, vendredi 27 juillet une convention de partenariat.

La Commission de régulation du secteur de l'électricité du Sénégal (Crse) a signé hier, vendredi 27 juillet une convention de partenariat avec la commission des services publics et des transports de l'Etat de Washington et l'association nationale des commissions chargées de la réglementation des services publics (Naruc au Usa).

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.