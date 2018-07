Afrique du Nord: Algérie/PIB - Une croissance de 1,3% au 1er trimestre 2018

Alger — La croissance du Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a été de 1,3% au 1er trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Cependant, le premier trimestre 2018 a été caractérisé par un recul de la croissance dans le secteur des hydrocarbures avec une baisse de 2% par rapport au même trimestre de 2017.

Quant à la croissance hors-hydrocarbures, elle a été de 2% par rapport au 1er trimestre 2017, tirée essentiellement par les secteurs de l'Agriculture et pêche, du Bâtiment-Travaux Publics et Hydraulique (BTPH y compris services et travaux publics pétroliers) et de l'Industrie.

En effet, la croissance a été de 4,2% dans l'agriculture et pêche, de 4,7% dans le BTPH (y compris services et travaux publics pétroliers dont la croissance a été de 2%) et de 4,1% dans l'industrie, précise l'ONS.

Concernant l'industrie, sur les dix (10) branches industrielles, cinq (5) ont connu une croissance positive. Il s'agit des filières des Matériaux de construction (+12,1%), de l'Eau et l'Energie (+8,2%), de l'Industrie Agroalimentaire (+6,1%), de la Chimie, plastique et caoutchouc (+3%) et du Bois, papier et liège (+1,8%).

Par contre, la croissance a été négative dans les autres filières industrielles qui sont les Mines et carrières (-10,2%), les Industries de Sidérurgie, Métallique, Mécanique et Electrique (-7,4%), les Industries diverses (-6,9%), les Textiles (-1,1%) et les Cuirs et chaussures (-1,1%).

Pour ce qui concerne les Services Marchands, la croissance a été de 3,1%.

Dans les activités qui composent les Services Marchands, la croissance a été de de 6,6% dans les Transports et communications, de 0,5% dans le Commerce, de 3,8% dans les Services fournis aux entreprises, de 3,3% dans les Services fournis aux ménages, alors qu'elle a été négative dans les Hôtels-Cafés-Restaurants (-1,3%).

Pour les activités relevant des Services Non Marchands, la croissance a été de 5,3% dans les Affaires immobilières, et de 5% dans les Services financiers (banques et assurances), mais négative dans les Administrations publiques (-0,5%).

Par ailleurs, l'ONS indique qu'en valeur courante, le PIB a connu une augmentation de 7,4% durant le 1er trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre 2017.

Ainsi, la hausse du niveau général des prix au 1er trimestre 2018 a été de 6,1% par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour rappel, la croissance du PIB global a été de 1,6% sur l'année 2017, alors que la croissance hors-hydrocarbures a été de 2,6%.

Par secteur, en 2017, la croissance a été de 4,8% pour l'Industrie, de 4,4% pour le BTPH (y compris services et travaux publics pétroliers), de 3,8% pour les Services Marchands, de 2,4% dans les Services Non Marchands, tandis que le secteur des Hydrocarbures a enregistré une croissance négative (-2,8%).