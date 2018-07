Sénégal: Prolifération des magasins dans le pays - L'UNCS lance «Auchan reste !»

Par ailleurs, il rappelle qu'il y a un décret en cours sur la réglementation du secteur. « Cela nous parait bizarre qu'on attende aujourd'hui pour faire un décret sur la grande distribution où le microdétail va être réglementé. C'est ce micro-détail qui amène les populations à Auchan. Alors, si on le supprimait, Auchan sera comme les grandes autres surfaces réservées aux Sénégalais nantis», soutient-il Dans la foulée, l'Uncs annonce qu'elle va initier un collectif "Auchan reste!" Elle explique cette décision par le fait que si on le supprime, ce genre de grandes surfaces, les consommateurs vont retourner à la situation initiale des «marchés sales».

