Tunisie: Et si Chikhaoui revenait au bercail !

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Soucieux de renforcer leur ligne offensive, les recruteurs étoilés sont en négociations avancées avec un attaquant international burundais, dont on dit le plus grand bien, et qui séjourne en Tunisie croyons-nous savoir en ce moment en compagnie de son agent. Affaire à suivre...

Les dernières heures ont apporté un brin de bonheur et d'optimisme au public étoilé avec la signature de Firas Belarbi, le retour de Methnani et le fort probable retour de Chikhaoui. Ces ondes positives se sont poursuivies avec le retour de Ramy Bédoui aux entraînements avec ses coéquipiers décalant son départ pour le prochain mercato hivernal. Idem pour Amine B. Amor qui a été présent lors de la séance de jeudi, mais qui n'a toujours pas tranché à propos de son avenir, puisqu'il attend encore une offre concrète émanant notamment d'un club français.

