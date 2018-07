Tunisie: Quand les transactions manquent de transparence !

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

A noter que la Tunisie a opté pour l'application de la loi de l'offre et de la demande pour réguler le marché. Seuls les produits de première nécessité, comme le lait, le pain, la semoule et l'huile végétale, sont compensés par l'Etat dans le cadre de la protection du pouvoir d'achat des personnes à revenus faibles. Mais l'administration est obligée d'intervenir, parfois, pour fixer les prix de certains produits soumis à la liberté des prix pour éviter des hausses insupportables.

Le rayon des poissons est également très fréquenté par les consommateurs, à la recherche de produits à la portée de leur bourse. Là aussi, certains vendeurs essayent de hisser les prix à des niveaux intolérables, ce qui ne permet pas au consommateur d'en acheter. Le contrôle économique devrait être renforcé au niveau des marchés et des points de vente pour rappeler à l'ordre ces vendeurs avides de gain facile et qui font fi du pouvoir d'achat du citoyen à revenus moyen et faible.

Pour ce faire, toutes les parties prenantes, y compris les citoyens et les organisations qui s'occupent des consommateurs, doivent s'y impliquer en dénoncant toute opération frauduleuse aux services compétents. Avec un pouvoir d'achat érodé, le consommateur de la classe moyenne n'est plus en mesure d'acheter tous ses besoins. Que dire alors quand certains commerçants augmentent d'une façon illicite les prix de certains produits?

