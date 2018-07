L'adoption d'une déclaration commune par les chefs d'État et de gouvernement du Brésil, de la… Plus »

Si le collectif se dit prêt à honorer le pays, il ne cache cependant pas son inquiétude quant à l'absence de soutien jusque-là pour permettre son déplacement du Nigeria. Il y a quelques mois, lors d'un événement culinaire à Brazzaville organisé par l'Association congolaise des jeunes cuisiniers que dirige le chef Honor Toudissa, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique ainsi que celui de la Culture et des arts avaient annoncé un soutien inconditionnel à ces jeunes. Une promesse qui sera sans doute tenue, espère Pascal Balouti Ottataud car il ne reste que deux semaines pour boucler les préparatifs.

L'année dernière, lors du même concours à Johannesburg, en Afrique du Sud, la même équipe avait remporté la quatrième place au classement général mais avait raflé le prix de la meilleure entrée de la compétition. « Nous avions présenté une entrée à base de courge et poisson fumé. C'était une première pour le jury et les autres chefs qui ont trouvé original le mets et surtout dans sa capacité à valoriser la cuisine africaine », a expliqué le jeune chef, récemment récipiendaire à Brazzaville du prix du meilleur jeune cuisinier professionnel.

