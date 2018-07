Algérie: Messahel s'entretient avec le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au Département d'Etat américain

ALGER - Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu à Washington avec le Coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au Département d'Etat américain, Nathan Sales, en marge de la Conférence ministérielle sur les libertés religieuses, indique samedi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les deux responsables qui "ont procédé à un échange de vues sur la coopération bilatérale" dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation, "se sont félicités de la qualité de cette coopération et ont exprimé leur volonté à la renforcer davantage, notamment dans le cadre des divers mécanismes structurant la coopération politique et sécuritaire entre les deux pays ainsi que dans le cadre du Forum Global de lutte contre le terrorisme et du système des Nations unies", souligne la même source.

La situation dans la région, notamment les crises au Mali et en Libye, a également été abordée par les deux responsables et M. Messahel a réitéré, à cet égard, la position de l'Algérie pour "un règlement politique durable de ces crises", en mettant en exergue les efforts de l'Algérie et sa contribution dans ce sens, note le communiqué du MAE.