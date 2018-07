Sénégal: Jugement en appel de Khalifa Sall - La défense se retire définitivement du procès

Le pool d'avocats de Khalifa Sall promet cependant de continuer à mener le combat sur le plan international jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours. Pour rappel, Me Clédor Ciré Ly et ses collègues avaient décidé ce mercredi 25 juillet 2018, à la reprise du procès en appel de Khalifa Sall et ses co-accusés, de tourner les talons et de ne plus assister aux débats. Une décision irrévocable pour les avocats du maire de Dakar qui indiquaient ne pas vouloir se rendre « complices » de ce qu'ils ont qualifié de mascarade judiciaire.

