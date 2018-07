Sénégal: Leadership et prévention des conflits électoraux en afrique de l'ouest - Gorée institute mène la réflexion

Pour prévenir les conflits électoraux en Afrique de l'Ouest, mais également y apporter des solutions, l'Institut Gorée a organisé, les 26 et 27 juillet 2018, un atelier sous-régional qui a eu pour thème : Prévention et Résolution des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest. La rencontre a réuni les acteurs qui s'activent dans le processus électoral de différents pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Kenya, le Sénégal et autre Guinée-Bissau.

Face aux nouvelles échéances électorales importantes qui se profilent à l'horizon dans bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, Gorée Institute a rassemblé les différents acteurs de la sous-région pour anticiper sur l'organisation d'élections libres et équitables. C'est ainsi que, du 26 au 27 juillet 2018, le Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique a organisé un atelier sur le Leadership et la prévention des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest, afin de permettre à « nos pays qui sont de jeunes démocraties, d'éviter les moments de crispation et de tension ».

Selon le Coordonnateur du programme Démocratie, gouvernance politique et processus électoraux de l'Institut Gorée, Mamadou Seck, et cie, « la revue critique des modèles électoraux africains renseignent à suffisance sur les limites inhérentes à plusieurs facteurs pouvant porter les germes de conflits électoraux, de violences électorales et d'instabilités durables. Les prochains défis électoraux, notamment en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée Bissau, en République de Guinée et au Sénégal sont multiformes et présentent de réelles causes d'instabilité ». Soucieux d'ailleurs de parer à d'éventuels troubles pré et post électoraux, l'Institut de Gorée qui a déjà mis en place, dans le cadre de son Programme Gouvernance et Processus politique, une Unité d'Assistance électorale, vise, à travers l'atelier en question, à contribuer à la réalisation de processus électoraux stables en Afrique de l'Ouest.

A travers plusieurs sessions de présentation, l'atelier qui s'est tenu sur l'île de Gorée a permis de clarifier certains principes et normes relatifs à la matière électorale, précisément à l'aune des normes et standards internationaux. Il y était aussi diligenté deux panels ayant respectivement pour finalité de « faire un état des lieux des contextes préélectoraux dans certains pays en Afrique de l'Ouest et d'explorer quelques pistes de solutions pouvant contribuer à la réalisation de processus électoraux paisibles et stables ». Les participants à l'atelier de deux jours venaient du Burkina Faso, de la Côte d'ivoire, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Togo et du Sénégal.