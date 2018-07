Tunisie: Jihed Jaballah opte pour Selka Sport

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Chez les filles, trois médailles d'argent ont été décrochées, dont deux par Alia Gara au 200 m 4 nages (2'23"80) et au 800 m nage libre (9'23"25) et un par Inès Barbouche au 50 m nage libre (26"63).

Les demi-finales et la finale de la Coupe de Tunisie de mini-foot se joueront aujourd'hui et demain, a annoncé la Fédération tunisienne de mini-foot (Ftmf) dans un communiqué. La première demi-finale opposera cet après-midi au complexe de l'association sportive de l'Office de la marine marchande, à 19h00, le club de Kiribis à l'Avenir Sportif de Sbeïtla. La deuxième demi-finale opposera, quant à elle, l'Association Municipale de La Marsa à l'Association Sportive de Tronja sur le même terrain, à partir de 20h30.

