Gabon: ARTs plastiques - Plus d'une vingtaine de toiles des plasticiens congolais exposées au Gabon

Les œuvres d'art des artistes Hilvy Soh et Punch Mak sont placées sur les murs de la galerie L'Ouverture Art work qui a ouvert ses portes la semaine dernière, à Libreville.

Les artistes congolais ont été invités par la responsable de la galerie gabonaise, Annie Blondel, à prendre part au vernissage qui prendra fin le 15 septembre. La galerie L'ouverture Art work est un lieu d'exposition d'arts africains contemporains. Il a pour but de nourrir la curiosité des initiés mais aussi de sensibiliser les profanes en y invitant des artistes panafricains et internationaux, dans une optique de partage, de découverte et de transfert des différentes techniques d'expression de l'art.

Hilvy Soh et Punch Mak se sont fait remarquer par leur travail qui leur a valu cette participation aux côtés d'autres artistes peintres et graphistes venus des différents pays d'Afrique. Ces deux artistes évoluant aux Ateliers Sahm font du représentatif et de l'abstrait dont l'originalité des portraits est de séduire le public. Leurs tableaux attirent et ne laissent aucun visiteur indifférent. Ils sont tous deux minimalistes dans le choix des couleurs et des matériaux, Hilvy Soh fait le crayon sur toile tandis que Punch Mak est adepte de la technique du pointillisme. Leur prédilection est le féminisme.

Ce voyage au Gabon est précurseur d'un long partenariat entre la galerie L'Ouverture et les Ateliers Sahm. Une série d'expositions d'artistes évoluant au sein des Ateliers Sahm s'en suivra jusqu'en décembre.

La responsable de la galerie L'Ouverture Art work, Annie Blondel, souhaite faire de son musée un lieu pour promouvoir la culture et l'art africains « Les biennales et autres événements culturels s'organisent au Maroc, Sénégal, Mali, Angola et Afrique du Sud. Le Gabon se doit de répondre à ce challenge qui est de se faire connaître et de répondre présent sur la scène artistique et culturelle autant nationale qu'internationale. L'Afrique centrale doit se réunir afin d'y dénicher les talents dont la galerie pourra en faire la promotion à l'extérieur, » a-t-elle déclaré.