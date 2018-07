Sénégal: Basketball / Préparation Coupe du monde féminine - Cheikh Sarr dévoile ses 24 joueuses, sans Aya Traoré et Mame Marie Sy

Le coach des Lionnes a décidé de travailler avec onze joueuses évoluant dans le championnat local. La fédération sénégalaise de basketball annonce dans son communiqué que le planning de la préparation sera dévoilé dans les plus brefs délais. Le Sénégal aura donc moins de 45 jours avant d'aborder la Coupe du monde, Les Lionnes seront logées dans la poule D en compagnie des EtatsUnis, de la Lettonie et de la Chine. Le mondial basket-ball réunira 16 équipes le Nigéria, champion d'Afrique en titre.

L'entraineur de l'équipe nationale Cheikh Sarr a dévoilé hier, vendredi 27 juillet, son groupe pour les besoins de la préparation de la Coupe du monde de basket féminine qui se jouera du 20 au 30 septembre au prochain. Le successeur de Tapha Gaye sur le banc des Lions a ratissé large en convoquant 24 joueuses dont six joueuses qui avaient pris part à la dernière campagne à Bamako avec au bout un titre de champion d'Afrique. Il s'agit des meneuses Mame Diodio Diouf, Ndéye Séne, des ailières Oumou Khayri Thiam, Oumou Khayri Sarr, des pivots Astou Traoré et Aïcha Sidibé. Les grandes absentes sont sans doute celles de Aya Traoré de Mame Marie Sy ou encore de Fatou Dieng, pour des raisons pas encore évoquées. Mais aussi le retour au premier plan de Yacine Diop et de Maïmouna Diarra.

