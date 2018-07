Sénégal: Assistance aux « jakartamen » et don de sang dans le département de Podor - Me Moussa Diop multiplie ses œuvres sociales

M. Ndiaye, au nom du corps professoral, a sollicité l'équipement de la salle des professeurs, la construction d'autres salles de classe, la prise en charge des deux chauffeurs, sans oublier l'entretien et le carburant pour les bus. Des demandes qui ne sont pas «tombées dans l'oreille d'un sourd», selon Me Moussa Diop, qui a promis une forte collaboration.

Faisant lui-même partie des donneurs de sang, il a invité les populations, surtout les jeunes conducteurs de «moto taxi Jakarta», tout comme les militaires, sans oublier les femmes, à venir offrir du sang. Il indiquera de suite que la «banque de sang manque de sang» et qu'il était important que ces catégories de personnes donnent de leur sang, car elles sont les plus exposées.

Estimant que ledit métier leur permettait de gagner dignement leur vie, il a salué le geste de Me Moussa Diop qui, à ses yeux, «ne nous a pas laissés dépendre de lui, mais il nous a donné de quoi travailler pour gagner de nous-mêmes notre vie». A noter, en outre, que le président d'Ag/Jotna, Me Moussa Diop, conformément à l'appel du président de la République, Macky Sall, a commencé sa journée d'hier, par une cérémonie de don de sang.

F ace à la récurrence des accidents macabres de la circulation, touchant le plus souvent les conducteurs de «moto taxi Djakarta», le Président du mouvement politique Alternative générationnelle Ag/Jotna, a volé à la rescousse de ces jeunes conducteurs. Profitant de l'événement "Sargal Macky Sall ak Moussa Diop", organisée à Podor les 27, 28, 29 juillet, Me Moussa Diop a offert aux jeunes conducteurs de «moto taxi Jakarta», au total, 100 casques de sécurité, ainsi que des gilets fluoresçants. S'expliquant sur le don en question, le Directeur général de la société de transport public, Dakar Dem Dikk (3D), a estimé qu'il était nécessaire de venir en aide aux jeunes de Podor qui s'adonnaient à ce métier, avec tous les risques qui l'entourent.

