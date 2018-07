Sénégal: Constitution de partie civile de la ville de Dakar - Les avocats de l'Etat apposent leur veto

Lequel estime que le procès visé par la défense n'est pas bon mais aussi qu'aucun prévenu n'a été gardé à vue plus de 24 heures. Concluant sa plaidoirie, l'avocat a invité la Cour à tirer toute les conséquences de l'absence de la défense et des mis en cause au procès

Enfonçant le clou, Me Samba Bitèye souligne une variation dans la communication de la ville de Dakar depuis le début de cette affaire en précisant que l'institution municipale a commencé sa communication par dire qu'il s'agissait de fonds politiques, puis qu'il s'agissait de ses deniers publics avant de prendre une résolution pour affirmer solennellement qu'elle ne se constitue pas partie civile dans cette affaire. Pour sa part, Me Baboucar Cissé résume la ville de Dakar à la défense.

