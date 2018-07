Sénégal: Ziguinchor - Paix, développement et intégration au menu du week-end de la presse régionale

"Nous comptons beaucoup sur la presse pour accompagner les collectivités territoriales. Parfois, les rapports entre la presse et les collectivités territoriales [sont] compliqués, mais c'est de bon aloi. Ne soyez jamais complices. Il faut faire votre mission d'alerte et d'informer juste et vrai", a lancé le maire de Djémbéring, Tombon Gueye.

Le journaliste-politologue Yoro Dia, plusieurs responsables d'ONG ou de programmes et d'autres notabilités ont pris part à la cérémonie officielle de ce week-end de presse, dont le point d'orgue sera la tenue d'une assemblée générale pour renouveler le bureau de l'APIC, après "plus de cinq années de léthargie".

Cap-Skrring — L'Association des professionnels de l'information et de la communication (APIC) de la région de Ziguinchor (sud) a démarré depuis vendredi, à Cap-Skrring, son "week-end de la presse" avec beaucoup de panels autour des thématiques de la "Paix, de la sécurité, du développement et de l'intégration sous-régionale", a constaté l'APS.

