Afrique: Ligue des Champions - Le MC Alger veut sa revanche face à Mazembe

La Ligue des Champions fait partie des objectifs du MC Alger. Les Rouge et Vert veulent absolument passer cette phase des poules et aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour cela, il va falloir battre le leader du groupe B, en l'occurrence le TP Mazembé, qui reste invaincu après trois journées.

Les deux équipes se retrouvent ce soir au stade Mustapha Tchaker de Blida dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des Champions. Battu à l'aller sur le score de (1-0) dans les ultimes minutes de la partie, le MCA occupe toujours la deuxième place du classement, mais se trouve menacé par un éventuel retour de l'ES Sétif. Le club algérois doit impérativement l'emporter ce soir pour espérer se relancer et revenir à deux longueurs de son adversaire et leader du groupe.

« Le TPM c'est quand même de l'expérience en face de nous. Au match aller, je l'ai trouvé patient et organisé jusqu'à la fin. Ça été son point fort à Lubumbashi, à nous de nous inspirer de cette attitude. Notre adversaire est aussi à l'aise dans son jeu long, sa rapidité et son impact dans les duels. Les deux équipes ne vont pas changer, à nous d'exploiter les failles. Mes joueurs n'auront pas en tête la crainte de perdre mais l'envie de réaliser un grand match. Si on gagne, tant mieux et si on ne gagne pas tant pis, parce que l'objectif restera d'être parmi les deux meilleurs du groupe,» a confié, Bernard Casoni, l'entraineur du Mouloudia.