Angola: La Sonangol et ses partenaires annoncent le début de la production de Kaombo

Luanda — La Société nationale des hydrocarbures d'Angola (Sonangol), Total E&P Angola et leurs partenaires du bloc 32 ont annoncé vendredi le début de la production pétrolière dans l'unité flottante de production, de stockage et déchargement de pétrole brut (FPSO) Kaombo Norte.

On estime que la production du FPSO Kaombo Norte, le plus grand projet d'eau profonde développé récemment en Angola, à 260 km de la côte de Luanda, produit environ 115 000 barils de pétrole/jour, selon un communiqué de presse de Sonangol.

La note ajoute que la deuxième unité du genre, le Kaombo Sul, également dans le bloc 32, devrait entrer en production en 2019, dont la production combinée des deux unités pourrait être atteindre 230 000 barils de pétrole par jour.

Les deux FPSO, dont le gaz associé à la production de pétrole sera exporté vers l'usine Angola LNG, seront reliés à 59 puits, à travers l'un des plus grands réseaux de lignes sous-marines dans le monde, et développeront les ressources de 6 différents champs, à savoir Gengibre, Gindungo , Caril, Canela, Mostarda et Louro, dispersés dans une zone de 800 km2, dans les zones Centre et Sud dudit Bloc.

Total E & P Angola est l'opératrice du Bloc 32, avec 30%, et est associée à la Sonangol P & P (30%), Sonangol Sinopec International 32 Limited (20%), Esso Exploration et production Angola (Overseas) Limited (15%) et Galp Energia Overseas Block BV 32 (5%).