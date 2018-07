Sénégal: L'Ecole polytechnique de Thiès met 64 nouveaux ingénieurs sur le marché du travail

Des cadeaux constitués notamment de tablettes ont été offerts aux majors des quatre filières, Meïssa Ndiaye en Génie civil, Saer Dia en électromécanique, Adja Coumba Samb en électronique et télécommunications et Galal Ndiaye en aéronautique.

50% de ses pensionnaires ont une bourse d'excellence, à savoir une mention "Très bien" ou "Bien" au Bac et les autres la bourse entière, a-t-il dit. "Il vous en a fallu de la patience, de l'opiniâtreté et de l'humilité", a-t-il encore relevé, tout en leur souhaitant une "excellente carrière".

Mary Teuw Niane a salué ce "nouveau partenariat entre l'armée sénégalaise et l'Enseignement supérieur", qui vient s'ajouter à celui déjà existant dans la formation en santé. "L'Ecole polytechnique grandit et elle a toujours l'excellence en bandoulière", a noté le ministre qui a relevé qu'elle est choisie par les meilleurs élèves.

Il les a invités, dans "une société qui se fracture, où les gens construisent des murs et caricaturent l'autre", à mettre leurs compétences "au service de la société sénégalaise et africaine".

"C'est dans un 21-ème siècle plein de promesses et de doutes que vous entrez", a indiqué M. Niane aux nouveaux diplômés qui viennent s'ajouter à la liste des plus de 1400 ingénieurs formés par l'EPT depuis 1973.

La composition des trois filières classiques de l'EPT se présente comme suit : 22 en génie civile, 18 en électromécanique et 15 en génie électronique et télécommunications, où une fille, Adjia Coumba Samb est sortie major.

