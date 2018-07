Sénégal: Eumeu Sène-Bombardier - Un duel de "briscards" au parfum royal

Auréolé de deux victoires successives de prestige contre deux des lutteurs les plus populaires du pays (Balla Gaye II et Modou Lô), le B52 de Mbour (autre surnom de Serigne Dia) a, à travers ce combat, l'occasion de convaincre les sceptiques qui mettent ses performances sur le compte de sa puissance physique.

Bombardier a notamment été capable dans sa carrière de battre de grands lutteurs comme Moustapha Guèye (écurie Fass) et Mohamed Ndao Tyson (Boul Falé) et de perdre contre Baboye (écurie Hal Pular) et un poulain et homonyme de Tyson ou même Tapha Tine.

L'expérience aidant, l'ancien pêcheur qui dégage une sérénité et une impressionnante maîtrise lors des grands évènements, a sans doute appris de son parcours en dents de scie (18 victoires, 7 défaites et 8 années sans lutter).

Une victoire face à son adversaire ouvrira les portes du trône au double champion d'Afrique de lutte. Un titre de Roi des arènes qu'il n'a jamais été aussi proche de décrocher et qui marquera sans doute la réalisation des rêves de grandeur d'un ancien tôlier que le nom et les exploits lors des séances de "Mbapatt" (lutte simple) avaient fini de précéder dans la compétition de la lutte avec frappe.

Cette victoire a apporté un changement psychologique certain chez Eumeu Sène qui était dans une situation d'errance avec des passages éclairs au sein des écuries de Pikine, et de "Hal Pular", dans la banlieue dakaroise.

Pour le chef de file de l'écurie "Tay Shinger", le combat de samedi sonne comme une occasion importante, voire unique de briguer le titre de Roi des arènes au regard de son âge (39 ans) et de son palmarès constitué de neuf victoires, sept défaites et deux nuls.

