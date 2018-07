Afrique: BRICS cherche des solutions globales

Johannesburg — L'adoption d'une déclaration commune par les chefs d'État et de gouvernement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud a marqué jeudi dernier le deuxième jour du 10e Sommet des BRICS.

Avec plus de 100 points, le document a souligné l'importance de l'événement et la figure de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, principalement ses valeurs, ses principes et son dévouement à l'humanité.

Les participants ont également salué les réalisations des BRICS au cours des dix dernières années.

C'est le résultat d'une forte démonstration de coopération pour la paix, l'harmonie, le développement et la prospérité partagés.

Les dirigeants des BRICS réaffirment dans leur déclaration un engagement envers les principes de respect mutuel, d'égalité souveraine, de démocratie, d'inclusion et de collaboration renforcée.

Les membres se sont également engagés à améliorer davantage leur partenariat stratégique au profit de leurs peuples respectifs à travers la promotion de la paix, un ordre international plus juste, le développement durable et la croissance inclusive.

Ils ont réitéré leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité, en soutenant le rôle central des Nations Unies, les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et le respect du droit international.

Au cours de la réunion, tenue à huis clos, les participants ont discuté des questions liées au multilatéralisme, à la paix, à la sécurité mondiale et à la 4ème révolution industrielle.

Pour améliorer les intérêts du groupe, les BRICS ont signé trois protocoles d'accord prévoyant des partenariats pour le développement de l'aviation, la coopération en matière d'environnement et l'ouverture d'un bureau de la Banque de développement à São Paulo, au Brésil.

Comme la journée inaugurale du Sommet (25), la question du protectionnisme accru dans les relations commerciales, encouragée par les États-Unis, a été à nouveau évoquée par le président chinois, Xin Jinping, qui a réitéré la nécessité de rechercher des solutions pacifiques.

L'enjeu est la mesure du gouvernement américain pour créer des droits d'importation pour divers produits, tels que l'acier et l'aluminium, qui suscitent des représailles de la part de la Chine.

En marge du sommet des BRICS, le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a discuté avec le dirigeant russe, Vladimir Poutine, des questions liées au renforcement de la coopération.